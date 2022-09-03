KIRIKKALE - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Hasan G. idaresindeki 07 BBT 458 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Fahri K. ve Mustafa K, araçta sıkışarak yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Kırıkkale Osmangazi Samsun Güncel Haberler

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