Kırıkkale gündem haberleri | Kırıkkale'de 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı Güncel Haberler Kırıkkale haberler... Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir çekiciyi durdurdu. M.T. (25) ve A.B'nin (25) bulunduğu araçta arama yapan ekipler, sağ koltuğun yanında şeffaf poşet içerisinde 667 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Kırıkkale Hisarcık Ankara Güncel Haberler

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