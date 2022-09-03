Kırıkkale gündem haberleri | Bahşılı'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu Güncel Haberler Edinilen Kırıkkale gelişmesine göre Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Ata Dönmez Mahallesi'nde Ahmet Bişkin'e ait müstakil bahçe evinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin diğer bölümlerine de sıçrayan yangın, Bahşılı Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, büyük çaplı hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Yaman Kırıkkale İtfaiye Güncel Haberler

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