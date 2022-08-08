Kırıkkale gündem haberi... Meral Akşener, Abb Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in Babası Hacı Çelebi Beker'in Cenaze Törenine Katıldı Edinilen Kırıkkale gelişmesine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in vefat eden babası Hacı Çelebi Beker için Pursaklar’da düzenlenen cenaze törenine katıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in vefat eden babası Hacı Çelebi Beker için Pursaklar'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in vefat eden babası Hacı Çelebi Beker için Pursaklar'daki Şehitlik Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene Meral Akşener katıldı. Akşener, Adnan Beker ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti. ABB Başkanı Mansur Yavaş da törene katılarak Beker Ailesi'ne başsağlığı diledi. ANKA / Güncel Meral Akşener İYİ Parti Çelebi Güncel Haberler

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