Kırıkkale gündem haberi | Kırıkkale'de üçüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Kırıkkale haberleri: Kırıkkale'de, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kırıkkale'de, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Suriye uyruklu Hijran Noori (4), Yenidoğan Mahallesi 596. Sokak'taki apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Noori, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Güncel AA / Halil İbrahim İdik Kırıkkale Yenidoğan Suriye Güncel Haberler

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