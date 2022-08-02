Kırıkkale gündem haberi | Kırıkkale'de üçüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale gündem haberi | Kırıkkale'de üçüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kırıkkale gündem haberi | Kırıkkale'de üçüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kırıkkale haberleri: Kırıkkale'de, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

 - Güncelleme:

Kırıkkale'de, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Suriye uyruklu Hijran Noori (4), Yenidoğan Mahallesi 596. Sokak'taki apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Noori, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Kırıkkale Yenidoğan Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title