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Kırıkkale gündem haberi: Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

Kırıkkale gündem haberi: Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

Güncel Haberler

Kırıkkale haberlerine göre Kırıkkale'de tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesini vuran torun gözaltına alındı.

Kırıkkale'de tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesini vuran torun gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.Y. (21), Yenimahalle Cemal Gürsel Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesi D.Y'yi (61) vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı A.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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