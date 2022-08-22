Kırıkkale gündem haberi: Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Kırıkkale haberler... Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.G. idaresindeki 71 EF 569 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada motosikletteki M.K. ve R.V. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel