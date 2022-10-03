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Kırıkkale gündem haberi... Kırıkkale'de jandarmadan kaçan zanlıların aracında makaron ve esrar ele geçirildi

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Kırıkkale gündem haberi... Kırıkkale'de jandarmadan kaçan zanlıların aracında makaron ve esrar ele geçirildi

Kırıkkale haberi... Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinden kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobilde 170 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve kubar esrar bulundu.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinden kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobilde 170 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve kubar esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen uygulama sırasında, ekipleri fark eden şüpheliler otomobille geldikleri istikamete doğru kaçmaya başladı.

Aracı kısa sürede durduran ekipler, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla otomobilde yaptığı aramada, 4 kolide 20 paket halinde yaklaşık 170 bin dolu makaron ve bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ö. (38) ve A.G. (41) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Karakeçili Kırıkkale Jandarma Güncel Haberler

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