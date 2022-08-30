Kırıkkale gündem haberi: Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı Güncel Haberler Kırıkkale haber: Kırıkkale'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı. Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ö'nün (54) evinde öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu iddia edilen D.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ali Ö, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Ali Ö'nün, AFAD İl Müdürlüğü personeli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilmişti. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Kırıkkale Güncel Haberler

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