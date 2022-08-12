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Kırıkkale gündem haberi: Kırıkkale'de 62 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Kırıkkale gündem haberi: Kırıkkale'de 62 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale gündem haberine göre Kırıkkale'de polis ekiplerince 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki kontrol noktasında yaptıkları denetimler sırasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, farklı markalarda 62 şişe gümrük kaçağı içki buldu.

Araçta bulunan S.B. ve F.D. gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Ankara Güncel Haberler

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