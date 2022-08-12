Kırıkkale gündem haberi: Kırıkkale'de 62 şişe kaçak içki ele geçirildi Kırıkkale gündem haberine göre Kırıkkale'de polis ekiplerince 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'de polis ekiplerince 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki kontrol noktasında yaptıkları denetimler sırasında bir otomobili durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, farklı markalarda 62 şişe gümrük kaçağı içki buldu. Araçta bulunan S.B. ve F.D. gözaltına alındı. Zanlılar hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Güncel AA / Muhammet Fatih Gökmen Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale gündem haberi: Kırıkkale'de 62 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.