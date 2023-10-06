Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda minibüsle otomobilin, Millet Bulvarı Rektörlük Kavşağı'nda ise hafif ticari aracın otomobile çarpması yer alıyor.

Rektörlük Kavşağı'ndaki başka kazada ise iki otomobilin çarpışması, Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Üst Kavşağı'nda da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması görüntülere yansıdı.