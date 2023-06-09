Kırıkkale'deki marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentteki zincir ve yerel marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri sorumluluk sahasında bulunan 80 zincir ve yerel alışveriş merkezine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş olmasına rağmen raflarda satışına devam edilen çok sayıda ürün bulunduran, etiket ve kasa fiyatları arasında uyuşmazlık tespit edilen iş yerleri hakkında tutanak tutuldu, idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürü Koray Aslan, tarihi geçmiş ürünlerin raflarda satılmasının çok üzüntü verici olduğunu belirtti.

Son kullanım tarihi geçmiş ürün, hijyen, kasa, etiket ve gramaj uyuşmazlığı gibi konularda denetimlerin sürdüğünü ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın yakın takibi ve talimatlarıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. 80 iş yerinde denetimlerimizi gerçekleştirdik ve maalesef çok fazla ürünün son tüketim tarihi geçmiş olmasına rağmen raflarda olduğunu tespit ettik. Bu şekilde faaliyetlerini sürdüren market ve alışveriş merkezlerine gerekli cezai işlemleri uygulayarak, ürünleri topladık. Denetimlerle halkımızın sağlığını korumaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmaları ve aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmalarını öneriyoruz."