Kırıkkale'deki bıçaklı kavgada 4 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de yaşanan bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale'deki bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta G.M.Y'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan E.E, R.E, R.E, M.E. ve Ş.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E, R.E, R.E. ve M.E. tutuklandı, Ş.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta önceki gün çıkan kavgada E.E, G.M.Y'yi (25) bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli E.E. ile olayla ilgisi olduğu belirlenen R.E, R.E, M.E. ve Ş.E. gözaltına alınmıştı.