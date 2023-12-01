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Kırıkkale'de Zorunlu Kış Lastiği Denetimi

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Kırıkkale'de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla denetim yaptı. Kış lastiği bulunmayan ticari araç sürücülerine ceza uygulanıyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında denetim yaptı.

Sürücülerin araçlarına kış lastiği taktığı görülen denetimde, polis ekipleri lastiklerin diş derinliklerini ölçtü.

Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlarda uygulamanın zorunlu olmamasına karşın, can güvenliği ve sorunsuz seyahat için kış lastiği kullanılmasını önerdi.

Kış lastiği bulunmayan yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerine ise 2 bin 568 lira ceza uygulanıyor.

Sürücülerden Celal İleri, gazetecilere, aracına, güvenlikleri açısından önem taşıyan kış lastiğini taktığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Ankara Ulaşım Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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