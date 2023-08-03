Kırıkkale'de Zabıta Ekipleri Tarafından Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Bulundu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, zincir ve yerel marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Denetimler sonucunda, tarihi geçmiş ürünlerin satışına izin verilmedi ve el konuldu. İlgili işletmeler hakkında cezai yaptırım uygulanacak.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekiplerince zincir ve yerel marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu.

Yahşihan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yapılan market denetimlerinde tarihi geçmiş ürün satışına izin verilmediği belirtildi.

Periyodik olarak marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekiplerinin, son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflarda bulunan çok sayıda ürüne el koyduğu aktarılan açıklamada, "Ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında ise gerekli cezai yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. Yapılan denetimler sonucunda son kullanım tarihi geçtiği belirlenen ve el konulan süt, tatlı, hazır et ve bazı yiyecekler, zabıta müdürlüğü ekiplerince imha edildi." ifadesi kullanıldı.