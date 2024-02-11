Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu: 332 sentetik hap ve 35 gram esrar ele geçirildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 332 sentetik hap ve 35 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, araçtaki yolculardan A.E'nin üst aramasında 332 sentetik hap ve 35 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.