Yolcu otobüsünün bagajında el yapımı 12 tabanca ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu otobüsünün bagajında el yapımı 12 tabanca ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Burak Can - Güncel
 - Güncelleme:
Yolcu otobüsünün bagajında el yapımı 12 tabanca ele geçirildi

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, 1 yolcu otobüsünün bagajında, ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve şarjör ele geçirildi, araç personeli 3 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, 1 yolcu otobüsünün bagajında, ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve şarjör ele geçirildi, araç personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat'tan Çanakkale'ye giden 60 EU 300 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü M.Ç., aracanı bagaj kısmında şüpheli 1 paket olduğunu fark etti. Paketi açan ve kutuda 12 tabanca bulan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yolcu otobüsü, Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durduruldu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada, bagajda ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve silahlara ait 12 boş şarjör ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine sürücü M.Ç. ile araç personeli S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title