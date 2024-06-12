Kırıkkale'de Yol Uygulamasında Uyuşturucu Bulunan Motokurye Tutuklandı
Kırıkkale'de yapılan yol uygulamasında motosikletin sepetinde gizlenmiş 560 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan motokurye tutuklandı.
Kırıkkale'de yol uygulamasında motosikletinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan motokurye tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir motokuryeyi durdurdu.
Ekipler, aramada motosikletin sepetine gizlenmiş 560 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan motokurye H.A. (26), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.