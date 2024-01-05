Kırıkkale'de yol uygulamasında 118 sentetik hap ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde 118 sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Kırıkkale- Ankara kara yolu Doğanlık Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan A.A'nın (26) üst aramasında 118 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.