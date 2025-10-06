Haberler

Kırıkkale'de Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki Emirhan Ersoy, 20 yaşındaki Efecan E. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Efecan E. (20) idaresindeki 71 ADG 536 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Ersoy'a (32) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ersoy, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
