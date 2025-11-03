Kırıkkale'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Ali Tevfik Kibar, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Kibar'ın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sefer Ş. idaresindeki 40 AAY 821 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Tevfik Kibar'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Kibar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kibar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel