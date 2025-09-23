Haberler

Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda iki adreste yasa dışı bahis sitelerine entegre sistemlerin kullanıldığı tespit edilerek, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIRIKKALE'de iki adreste yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı ve yasadışı bahis dış finans evine düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Yasa Dışı Bahis Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlanması' suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı ve yasadışı bahis dış finans evi olarak kullanıldığı tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2'si suçüstü olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 35 dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.V., S.U., F.U. ve İ.V. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüphelilerden A.V. ile S.U. tutuklandı, F.U. ve İ.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
