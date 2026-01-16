Haberler

Kırıkkale merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı

Güncelleme:
Kırıkkale merkezli düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis oynatan 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacminin 2 milyar 600 milyon lira olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde '7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçu kapsamında 18 aydır yürütülen soruşturma çerçevesinde Kırıkkale merkezli İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kırıkkale'de 22, Ankara'da 2, İstanbul'da ise 1 olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada; 166 dijital materyal, 147 banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 407 farklı çaplarda fişek, 6 sentetik hap, piyasa değeri 16 milyon lira olan ziynet eşyası, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 11 kol saati, 1 kilogramlık 2 külçe gümüş, 310 bin lira değerinde döviz ve 37 yüksek maddi değere sahip tespih ele geçirildi.

Şüphelilerin, 3'üncü kişilere ait banka hesapları ve GSM hatlarını kullanarak kentte organize bir şekilde yasa dışı bahis oynattıkları, buradan elde edilen gelirlerin toplanması, yönlendirilmesi ve kripto para platformları aracılığıyla aklanması faaliyetinde bulundukları belirlendi. Banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar 600 milyon lira olduğu belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

