Haberler

Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de iki adreste düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis sitelerine entegre sistem kullanıldığı tespit edildi. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KIRIKKALE'de iki adreste yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı ve yasadışı bahis dış finans evine düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Yasa Dışı Bahis Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlanması' suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı ve yasadışı bahis dış finans evi olarak kullanıldığı tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2'si suçüstü olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 35 dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.V., S.U., F.U. ve İ.V. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüphelilerden A.V. ile S.U. tutuklandı, F.U. ve İ.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Burak CAN/ KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.