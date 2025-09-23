Haberler

Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Emniyet, iki ayrı adreste yasa dışı bahis finans evi tespit etti ve birçok dijital materyal ele geçirdi.

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlanması" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kentte 2 ayrı adreste bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı yasa dışı bahis dış finans evi tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan A.V. ve S.U. ile F.U. ve İ.V. gözaltına alındı, ayrıca 35 dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.V. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.U. ve İ.V. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
