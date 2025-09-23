Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlanması" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kentte 2 ayrı adreste bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı yasa dışı bahis dış finans evi tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan A.V. ve S.U. ile F.U. ve İ.V. gözaltına alındı, ayrıca 35 dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.V. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.U. ve İ.V. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.