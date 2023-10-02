Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik gerçekleştirilen denetimde, 62 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 iş yerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, 62 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.