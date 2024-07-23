Kırıkkale'de yaralanan leylek tedavi altına alındı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı. Leyleğin tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı.
Hüseyin Onbaşı Cami kubbesinde bulunan yuvasından leylek yavrusunun düşerek yaralandığını gören bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaralı leylek yavrusunu alarak tedavisi için müdürlüğe götürdü.
Leyleğin tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.