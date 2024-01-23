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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 9 zanlı yakalandı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı. Denetimlerde ayrıca çevreye rahatsızlık veren 55 araca ceza yazıldı ve uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-22 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 777 kişi ve 1548 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 55 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 fişek, 4,3 gram sentetik uyuşturucu ve 13 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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