Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 9 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı. Denetimlerde ayrıca çevreye rahatsızlık veren 55 araca ceza yazıldı ve uyuşturucu ile silah ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-22 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 777 kişi ve 1548 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 55 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 fişek, 4,3 gram sentetik uyuşturucu ve 13 sentetik hap ele geçirildi.