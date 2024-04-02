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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 7 zanlı yakalandı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Mart-1 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 383 kişi ve 1015 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 70 araca ceza yazıldı.

Aramalarda, bıçak, 5,8 gram sentetik uyuşturucu ve 14 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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