Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 7 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-19 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 715 kişi ve 1538 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 103 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 29 fişek, 6 sentetik hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.