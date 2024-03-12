Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 5 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-11 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 137 kişi ve 1421 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 5 zanlının yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 58 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 24 fişek ele geçirildi.