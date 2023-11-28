Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 12 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı. Denetimlerde ayrıca çevreye rahatsızlık veren sürücülere ceza uygulandı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-27 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 5 bin 323 kişi ve 1625 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 12 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 62 araç sürücüsüne ceza uygulandı.
Ayrıca, ruhsatsız 5 tabanca ve tüfek, 6 fişek,14 uyuşturucu hap, 6,67 gram uyuşturucu madde, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.