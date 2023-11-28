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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 12 zanlı yakalandı

28 Kasım 2023 15:15 Son Güncelleme: 15:16 Abone Ol

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı. Denetimlerde ayrıca çevreye rahatsızlık veren sürücülere ceza uygulandı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.