Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 11 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Şubat-4 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 159 kişi ve 1173 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 103 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 21 fişek ve 9 sentetik hap ele geçirildi.