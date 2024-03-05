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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 11 zanlı yakalandı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı. Denetimlerde 4 bin 159 kişi ve 1173 araç sorgulandı. Kontrollerde çevreye rahatsızlık veren 103 araca ceza yazıldı. Ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 21 fişek ve 9 sentetik hap ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Şubat-4 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 159 kişi ve 1173 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 103 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 21 fişek ve 9 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güvenlik Suç Polis Güncel Haberler

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