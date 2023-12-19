Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 11 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı. Uygulamalar sonucunda 72 araca ceza yazılırken, 2 tabanca, 8 fişek, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-18 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 4 bin 561 kişi ve 1602 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 72 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız 2 tabanca, 8 fişek, bıçak, 10 uyuşturucu hap, 28,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.