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Kırıkkale'de Yangında 70 Hektar Buğday Alanı Zarar Gördü

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan yangında, Karaahmetlı köyünde bulunan tarlada yapılan buğday hasadı sırasında çıkan yangın sonucunda 70 hektarlık buğday ekili alan ve 10 hektarlık anız zarar gördü.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 70 hektar alan yandı.

İlçeye bağlı Karaahmetlı köyün Kurtulmuş mevkisinde Mevlüt Kurtuluş'a ait tarlada buğday hasadı yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bahşılı ve Hacılar belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile çiftçilerin desteğiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, 70 hektarlık buğday ekili alan ve 10 hektarlık anız yandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Bahşılı Tarım Yaşam Güncel Haberler

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