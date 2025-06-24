Kırıkkale'de Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

KIRIKKALE'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Etiler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Şarja takılı telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede daireyi tamamen sardı. Yangında apartmana yayılan yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda bulanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen 8 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken, evde büyük hasara yol açtı. Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.