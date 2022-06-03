Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel
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Kırıkkale'de mazot yüklü tankerin kupasında çıkan yangın söndürüldü.

Kırıkkale'de mazot yüklü tankerin kupasında çıkan yangın söndürüldü.

M.C. idaresindeki 06 FC 0495 plakalı mazot yüklü tankerin ön lastiklerinden, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında duman yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarındaki park alanında durdurup itfaiyeden yardım istedi.

Lastiklerden kupaya sıçrayan yangın, yakıtın bulunduğu tanka ulaşmadan Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bu arada polis ve jandarma ekipleri, tankerin çevrede güvenlik önlemi aldı.

AA / Güncel

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