Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Güncel
 - Güncelleme:

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şubesi ekiplerince, kentin bazı bölgelerine yaban hayatının takibi için fotokapanlar yerleştirildi. Bu sayede kaçak avcılıkla da mücadele eden av koruma memurları, fotokapanlar aracılığıyla doğadaki canlıların popülasyonuna ilişkin bilgi ediniyor. Dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar karaca, kurt, tavşan, tilki ve yaban domuzu görüntüledi. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title