Kırıkkale'de Vinç Kazası: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kırıkkale'de vince arkadan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki İzzetin köyü kavşağında meydana gelen kazada, F.K.'nın kullandığı 06 AU 9014 plakalı otomobil, köy yolundan ana yola çıkan R.Ş. idaresindeki 71 AG 829 plakalı vince arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü F.K. (38) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Esme Erkol (82) ve Ömer Erkol'un (48) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ile jandarma olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından cenazeler, otopsisi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Vinç sürücüsü R.Ş. ise gözaltına alındı. Trafik ekipleri, kaza sebebiyle araçların geçiş güzergahını alternatif yoldan kontrolleri şekilde sağladı. Olay yerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasın ardından da hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı, kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE