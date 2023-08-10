Kırıkkale'de Vatandaşlar Yol, Su ve Kanalizasyon Sorununa İsyan Etti

Kırıkkale'de bir grup vatandaş, çözüme kavuşturulamayan yol, su ve kanalizasyon sorunlarına karşı eylem yaptı. Vatandaşlar, belediyeden sorunların çözülmesini talep etti.

Kırıkkale'de bir çoğu kadından oluşan bir grup vatandaş, çözüme kavuşturulamayan yol, su ve kanalizasyon kokusundan dolayı kapattıkları sokakta eylem yaptı. İsyan eden vatandaşlar, sorunlarının çözülmesi için belediyeye çağrıda bulundu. Mahalle sakini Yusuf Şahin, "Deponun içinde de sincap ölüsü çıktı. Bu halk bu suyu kullanıyor. Yemeğe katıyor, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, her şeye kullanılıyor" dedi.

Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının yaşandığı Kırıkkale şehir merkezindeki Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, yol, su ve kanalizasyon sorunlarının çözülmesi için belediyeye çağrıda bulundu. Bir grup vatandaş yaptıkları eylemle, moloz döküm alanına giden sokağı kapattı. Hafriyat kamyonlarının kaldırdığı tozdan dolayı evlerini önünde oturamadıklarını öne süren vatandaşlar, günledir akmayan suların ve kanalizasyon hatlarından gelen kokunun da biran önce çözülmesini istedi.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Vatandaşların eylemi, sorunların giderileceği sözünün alınmasının ardından son buldu. 3 gün önce de Bahçelievler Mahallesi'nde de bir grup vatandaş, lağım kokusundan dolayı eylem yapmıştı.

"İçinde de sincap ölüsü çıktı"

Mahalle sakini Yusuf Şahin, mahallede su sorunun yaşandığını ifade ederek, "Buraya itfaiye ile geliyorlar, boşaltıyorlar. Onun da nasıl bir su olduğu belirsiz. Bunun da içini temizledik. İçinde de sincap ölüsü çıktı. Bu halk bu suyu kullanıyor. Yemeğe katıyor, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, her şeyde kullanılıyor. Belediye nerede? Gelse de buraya bir depo yapsa, kötü mü olur? Bir aydır da suyumuz yok. İtfaiye de canı isterse getiriyor, canı istemezse getirmiyor" dedi.

"Bu kadar mı değersiz insan sağlığı"

20 gündür sularının akmadığını belirten Sultan Özaydın, "'Pazartesi' diyorlar, pazartesi geliyor cuma gününe atıyorlar. Bir vatandaşın birisi, Allah razı olsun, derdimize çare buldu. Sabah akşam itfaiye aracıyla su taşıyor. Bir nebze de olsun susuzluğumuz giderildi. Benden başka her şey bu suyun içinde var. Temizlenmeyince olmaz. Sincap ölüsü çıktı, kocaman. İnsan sağlığı bu kadar mı değersiz. Buna bu çare bulmaları lazım, en önemlisi de depomuzun temizlenmesi lazım" diye konuştu.

"Çocuklar hastalandı"

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, deponun içinde sincap ölüsünün çıktığını iddia ederek, "Biz çocuklarımızı hastaneye götürüyoruz. Hastalandı, kusuyorlar. Bakmıyor belediye gelmiyor ger gün telefon ediyoruz" ifadesini kullandı - KIRIKKALE