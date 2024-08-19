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Kırıkkale'de vatandaşlar mutluluğun sırrını açıkladı: 'Sakinlik ve ekonomik avantajlar'

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Türkiye'nin en mutlu 4. şehri Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar, şehrin sakin yapısı ve sunduğu ekonomik avantajların mutluluğun en önemli kaynakları olduğunu söyledi.

Kırıkkale'de vatandaşlar mutluluğun sırrını açıkladı: "Sakinlik ve ekonomik avantajlar"

KIRIKKALE - Türkiye'nin en mutlu 4. şehri Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar, şehrin sakin yapısı ve sunduğu ekonomik avantajların mutluluğun en önemli kaynakları olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre, Kırıkkale yüzde 75,48'lik mutluluk oranıyla Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında 4. sırada yer aldı. Kırıkkale'nin en mutlu 4. şehir seçilmesinin altında yatan nedenler arasında şehrin sakin yapısı, ekonomik avantajları ve sosyal yaşam imkanlarının çeşitliliği öne çıkıyor. Şehirde yaşayan vatandaşlar, bu özelliklerin mutluluğun temel kaynakları olduğunu ifade ediyor.

Şehir merkezinde bulunan esnaflar da bu durumu destekliyor. Hüseyin Kahya Mahallesi'nde esnaflık yapan Mustafa Taha Aksoy, şehrin emekliler için geniş yaşam alanları ve çalışanlar için sunduğu tatmin edici imkanlar nedeniyle mutluluk sıralamasında üst sıralarda yer aldığını belirtti. "Küçük bir şehir olmasına rağmen büyük imkanlara sahip" diyen Aksoy, şehrin yaşanabilir bir yer olduğunu vurguladı.

Esnaflık yaparak geçimini sağlayan Kevser Aksoy, "Kırıkkale'de yaşamaktan mutluyum. Ulaşım kolay ve birçok imkana sahip. Bu yüzden burası benim için ideal bir şehir" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirirken, bir başka esnaf Eren Balcı, Kırıkkale'de yaşamın huzurlu olduğunu ve insanların alım gücünün yüksek olmasının esnafı da mutlu ettiğini ifade etti.

Aynı düşüncede olmayan Hacer Doğan da "Öyle miymiş, ben öyle düşünmüyorum" diyerek şehirdeki mutluluk seviyesine katılmadığını söyledi. Sefer Kapucu'da, Kırıkkale'nin uygun fiyatları sayesinde diğer şehirlere göre daha yaşanabilir olduğunu söylüyor. Emir Acer ise Kırıkkale'nin sakinliğini mutluluğunun ana kaynağı olarak görüyor.

Kırıkkale, yaşam kalitesi ve vatandaş memnuniyeti açısından dikkat çekmeye devam ediyor. 2023 yılında nüfusu 8 bin 698 kişi artarak 285 bin 744'e ulaşan şehir, büyümesini sürdürüyor. Bu artış, Kırıkkale'nin cazibesini ve sunduğu imkanları bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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