Kırıkkale'de vali yardımcısı ile belediye başkanı koltuklarını öğrencilere devretti

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bayram tatiline denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bayram tatiline denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Ovacık Şehit Emrah Pekdoğan Anaokulu öğrencileri Mehmet Barış Tokbaş ve Ecrin Arslan ile öğretmenleri, Vali Yardımcısı Kurnaz'ı ziyaret etti.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Kurnaz, makam koltuğunu sırasıyla öğrencilere bıraktı.

Belediye Başkanı Saygılı da makamını Tınaz İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Ayşe Beren Akdağ ile Mehmet Miraç Ağıllı'ya devretti.

İlk olarak başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile toplantı yapan Başkan Akdağ ve Ağıllı, parklarda bulunan kütüphanelerin sayısı ve içeriklerinin artırılması talimatını verdi.

Saygılı da "Yarınımızın teminatı ve gelecekte bu koltukların sahipleri olan çocuklarımıza güzel yarınlar bırakmak için bizler de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlimizde görev yapan tüm öğretmenlerimize de eğitim ve öğretime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.