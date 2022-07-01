Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, E.T. ve M.F.A'nın uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelilerden E.T'nin evindeki aramada, satışa hazır bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Narkotik Güncel Haberler

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