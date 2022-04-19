Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu E.K'nin evinde uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin evindeki aramada, 50 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan bazı aparatlar ele geçirdi.

Operasyonda E.K. ile evde bulunan B.Ş, B.Y. ve B.P. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

B.Ş, B.Y. ve B.P. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.