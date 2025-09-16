Haberler

Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Firari Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari D.S. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale'de "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
