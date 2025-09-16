Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Firari Yakalandı

Kırıkkale'de "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.