Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Y.B'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evindeki aramada, 268 gram esrar maddesi ve 2 bin 440 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Haberler

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