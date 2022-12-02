Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler B.G. ve S.C.D'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Savcılıktan alınan arama kararlarına istinaden B.G ve S.C.D'nin yakalanabilmesi için 2 adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, B.G ve S.C.D'nin yanı sıra 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.