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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler B.G. ve S.C.D'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Savcılıktan alınan arama kararlarına istinaden B.G ve S.C.D'nin yakalanabilmesi için 2 adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, B.G ve S.C.D'nin yanı sıra 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Narkotik Güncel Haberler

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