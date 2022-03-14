Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışma kapsamında, R.Y. ve K.T'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin bulunduğu aracı kent girişinde durduran ekipler, otomobilde narkotik köpeği "Adam"ın da katıldığı aramada, 415 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. K.T. ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Haberler

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