Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 93 Gram Madde Ele Geçirildi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 93 gram uyuşturucu madde ile 201 hap ele geçirildi. 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda 93 gram uyuşturucu madde ile 201 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Eylül-1 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 93 gram uyuşturucu madde ile 201 sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.