Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Gözaltına Alındı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 378 uyuşturucu hap ve 30,77 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7-13 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 378 uyuşturucu hap ve 30,77 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel